غيابه قد يصل إلى أكثر من شهر.. الكشف عن طبيعة إصابة مهاجم برشلونة!

ضربة موجعة لهجوم برشلونة...

تلقى برشلونة، ضربة موجعة في مباراته أمام ألافيس، بالدوري الإسباني والتي فاز فيها بثلاثة اهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من المسابقة.

وبعد مرور أربع دقائق من انطلاق المباراة سقط فيران توريس، لاعب برشلونة، أرضًا ولم يتمكن من استمرار المباراة، ليقرر الجهاز الفني استبداله وإشراك إريك جارسيا بدلًا منه.

وبحسب ما ذكره الصحفي " أدريا البيتس" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" فإن توريس، يعاني من تمزق عضلي في القدم اليمنى، وتصل فترة تعافيه من ثلاثة إلى خمسة أسابيع.

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ولم يكشف النادي الكتالوني، عن أي أنباء حول إصابة اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، ولكن أكد المدرب هانز فليك، في تصريحات عقب اللقاء، أن توريس سيخضع للمزيد من الفحوصات يوم غد الإثنين، للوقوف على شدة إصابته وتحديد فترة غيابه عن الملاعب.

جدير بالذكر أن برشلونة، يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ويستعد الفريق الكتالوني، لاستضافة إشبيلية، في الجولة القادمة من الليجا يوم الأحد 20 أكتوبر.