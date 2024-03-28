"5 غيابات مؤثرة في الأهلي" .. حسم مصير إدوارد ميندي من مواجهة الاتفاق

مصير ميندي أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير الأهلاوية..

SHAHID

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يُقاتل للحفاظ على "المركز الثالث" في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، لمواجهة صعبة للغاية أمام الاتفاق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي يحل ضيفًا على نادي الاتفاق، في العاشرة من مساء يوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وقبل المباراة، ضربت قلعة الراقي عاصفة من الغيابات المؤثرة، حيث سيفقد الفريق؛ الثنائي الإيفواري فرانك كيسييه والبرازيلي روجر إيبانيز بسبب الإيقاف، والنجم الإسباني جابري فيجا بالإضافة إلى محمد المجحد، للإصابة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

كما ظلت الشكوك تلاحق مصير الحارس السنغالي إدوارد ميندي، من المشاركة مع النادي الأهلي أمام فارس الدهناء من عدمه، طوال اليومين الماضيين.

ووفقًا للإعلامي الرياضي وليد سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تأكد غياب ميندي عن مواجهة الأهلي والاتفاق المرتقبة.

الحارس السنغالي تعرض لالتهاب في إصبع قدمه، خلال تواجده مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الأخيرة؛ حيث لم يستطع المشاركة في مواجهة بنين الودية، يوم الثلاثاء الماضي.

SHAHID