3 غيابات مؤثرة عن الاتحاد أمام التعاون

الاتحاد يفقد نجوم مؤثرين قبل مباراة القمة المثيرة أمام التعاون

SHAHID

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من غيابات "مؤثرة"، قبل مواجهة التعاون، في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الاتحاد يواجه في السادسة من مساء غدٍ الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

ووفقًا للإعلامي الرياضي منار شاهين، تأكد غياب 3 لاعبين "دفعة واحدة"، عن العميد الاتحادي أمام سكري القصيم؛ بسبب إصابات مختلفة.

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وأعلن شاهين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، عدم لحاق الثنائي السعودي حسن كادش وزكريا هوساوي، بالإضافة إلى البرازيلي فابينيو؛ بمباراة التعاون.

جدير بالذكر أن الاتحاد، يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون "الوصيف".

SHAHID