"لا نمتلك لاعبين".. جوارديولا يخشى نقطة قوة إيفرتون ويدافع عن هالاند

ماذا قال بيب؟

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن مواجهة إيفرتون يوم الخميس المقبل على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمر المدرب الإسباني بأسوأ فتراته على الإطلاق، حيث حقق السيتي انتصارًا واحدًا في آخر 12 مباراة بمختلف المسابقات، ليقبع في المركز السابع بجدول ترتيب البريميرليج، بفارق 12 نقطة عن ليفربول (المتصدر)، الذي خاض مباراة أقل.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "إيفرتون واحد من أفضل الفرق دفاعيًا، لكن الأمر يتعلق بنا والعودة إلى أفضل مستوياتنا، سيستغرق الأمر بعض الوقت، لأننا لا نمتلك لاعبين".

وأضاف: "إيفرتون في حالة جيدة، تظهر النتائج والأداء ذلك، نحن بحاجة إلى تحقيق النتائج في أسرع وقت ممكن، نأمل أن يكون أداء لاعبي الفريق متسقًا وأن نتمكن من تحقيق النتيجة".

وردًا على سؤال حول حالة نجم الفريق إرلينج هالاند، وغيابه عن التهديف مؤخرًا، أوضح: "الأمر يتعلق بالجميع، في الماضي سجلنا الأهداف، وكان إرلينج غزير الإنتاج، وذلك بفضل الفريق".

وواصل: "سيكون الأمر سهلاً لو كان الأمر يتعلق بلاعب واحد فقط، ولكن الأمر ليس كذلك، إرلينج مهم جدًا بالنسبة لنا ويجب أن نستخدمه بشكل أفضل".

وختم: "يبذل اللاعبون جهدًا ويركضون أكثر من أي وقت مضى. هناك العديد من التفاصيل التي تجعلنا لا نقدم الأداء الذي كنا عليه، لكن لدينا فرصة أخرى للفوز. في فترة زمنية معينة، سنكون أفضل".