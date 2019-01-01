جوميس يُعلق على أزمة محمد العويس والأخير يرد

نقلت كاميرات التلفزيون انفعال حارس مرمى الأهلي محمد العويس على مهاجم الهلال الفرنسي

ماجد جزر

أنهى اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس مهاجم نادي الهلال السعودي الأزمة مع حارس المرمى محمد العويس، والتي شهدتها مباراة فريقه أمام الأهلي في دوري أبطال آسيا.

ونقلت كاميرات التلفزيون انفعال حارس مرمى الأهلي محمد العويس على مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميس، في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت بين الفريقين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

مهاجم الهلال كتب عبر حسابه في "إنستجرام" : "تعاركنا، ولكن احتضنا بعضنا البعض في النهاية لأننا يجب أن نكون قدوة للأجيال الشابة".

ورد العويس على مهاجم الهلال : ""لعبة كورة القدم تحدث فيها المشاحنات في بعض الاوقات لكن في لحظة الوقوع في الخطأ يتوجب الاعتذار، فالأخير انا اعكس تربيتي وبيئة النادي الأهلي".

وأظهرت اللقطة تدخل جوميس مع العويس في كرة مشتركة الأمر الذي أغضب الأخير، وحاول اللاعب الاعتذار وتقبيل رأسه لكن العويس رفض ودفعه بشدة، حيث بدا متوتراً ومنفعلاً؛ بسبب نتيجة المباراة التي كانت تعني وداع فريقه البطولة.

يذكر أن الهلال تأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا رغم خسارته أمام الأهلي بهدف نظيف، مستفيداً من فوزه ذهاباً بأربعة أهداف مقابل هدفين.