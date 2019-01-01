غموض مصير ديربي الرياض بين الهلال والنصر

هناك إمكانية لتأجيل المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثامنة

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية مُقربة من الاتحاد السعودي لكرة القدم أن هناك اتجاه لدى لجنة المسابقات لإمكانية تأجيل مباراة ديربي الرياض بين فريقي الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت التقارير أن هناك إمكانية لتأجيل المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثامنة لدوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين والذي سيكون يوم 25 أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا الاقتراح كونه يعقب مواجهة الفريقين في حال تأهلهما لنصف نهائي دوري أبطال آسيا في لقاء الإياب والذي سيكون يوم 22 أكتوبر، إذ يفصلهما عن المباراتين ثلاثة أيام فقط.

وبحسب المباراة فهناك اقتراح لتأخير اللقاء ليومين أو أكثر أو تأجيلها لموعد آخر تحدد المسابقات ما بين جولات الدوري ومراعاة للفريق الذي يصل لنهائي دوري أبطال آسيا.

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وتبقى حالة عدم تأهل الهلال والنصر لهذا الدور فستسير الأمور بطبيعتها كما هو محدد للقاء في الجولة الثامنة من الدوري.