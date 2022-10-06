غضب من جوارديولا بسبب تغيير هالاند .. ومدرب سيتي يعلق على "بند مدريد"

جماهير مانشستر سيتي هاجمت بيب جوارديولا بعد سحب إرلينج هالاند من مباراة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا.

أثار الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي مخاوف عشاق فريقه بعد قرار سحب النرويجي إرلينج هالاند بين الشوطين خلال مباراة كوبنهاجن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.

هالاند تمكن من تسجيل هدفين من خماسية مانشستر سيتي في مرمى كوبنهاجن خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "الاتحاد" مساء الأربعاء لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23، قبل أن يخرج بين الشوطين.

ما هو رد فعل جماهير مانشستر سيتي على تغيير هالاند؟

مع تأكيد صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية بأن هالاند خرج من المباراة دون أن يعاني من أي مشاكل في لياقته وأنه لم يتعرض لإصابة، فإن جماهير مانشستر سيتي ثارت على جوارديولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التغيير يعني ببساطة أن جوارديولا قرر منح لاعبه فترة راحة مستحقة بعد تسجيل هدفين واستمرار سجله التهديفي الرائع، في ظل الفترة المعقدة والمكثفة قبل كأس العالم 2022.

جماهير مانشستر سيتي هاجمت جوارديولا لأنه لم يترك هالاند في الملعب ليسجل هدفًا آخر ويحصل على "هاتريك" جديد مع الفريق.

ومع حصول مانشستر سيتي على ركلة جزاء بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، نفذها رياض محرز بنجاح، ثارت الجماهير أكثر، خاصة وأن هالاند أصبح المسدد الأول لركلات الجزاء في الفريق.

وكتب أحد جماهير سيتي: "ركلة جزاء سددها محرز، وخرج هالاند بين الشوطين، إذا كان لا يزال في الملعب لكان من الممكن أن يسجل ثلاثية أخرى".

ماذا قال جوارديولا عن بند ريال مدريد في عقد هالاند؟

ومع عدم حديث جوارديولا عن تغيير هالاند بعد مباراة كوبنهاجن، تطرق الإسباني إلى موضوع شائك آخر، وهو التقرير الذي تحدث عن وجود شرط جزائي في عقد النرويجي مع النادي الإنجليزي مخصص لنادي ريال مدريد الإسباني.

وقال جوارديولا عن الأمر: "الأمر ليس صحيحًا، ليس لديه شرط جزائي من أجل ريال مدريد أو أي نادٍ آخر".

وأضاف: "إنها مجرد شائعات، والناس يتحدثون، علينا فقط القلق فيما نتحكم فيه".

واختتم جوارديولا: "لدي شعور بأنه سعيد جدًا هنا في مانشستر سيتي، وسنحاول أن نجعل الناس هنا سعداء، لقد تأقلم بشكل جيد، وهو محبوب بشكل لا يُصدق".

هالاند انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022، ويقدم أداءً مذهلًا بعد أن سجل 19 هدفًا في 12 مباراة خاضها مع الفريق في جميع البطولات.