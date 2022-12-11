غضب إنجليزي واسع بسبب "أسوأ جملة تعليق في التاريخ"!

الجمهور الإنجليزي هاجم معلق مباراة فرنسا بسبب تعليقه المثير للجدل بعد نهاية اللقاء وتوديع "الأسود الثلاثة" لمونديال قطر.

شنت جماهير الكرة الإنجليزية هجومًا عنيفًا على سام ماترفيس معلق شبكة "ITV" الإنجليزية، حيث تحدثت الجماهير عن أنه قدم واحدًا من أسوأ الأسطر في تاريخ التعليق، بعد خسارة "الأسود الثلاثة" أمام فرنسا في كأس العالم 2022.

منتخب فرنسا تمكن من تحقيق فوز ثمين على منتخب إنجلترا بهدفين لهدف في ربع نهائي كأس العالم 2022، وشهدت المباراة إضاعة هاري كين لركلة جزاء في الدقيقة 84، أثناء محاولة "الأسود الثلاثة" في العودة لنتيجة التعادل.

صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية كشفت أنه وبعد انتهاء المباراة، جاءت الصدمة من سام ماترفيس، حيث قال متحدثًا عن ركلة جزاء هاري كين الضائعة: "احتجنا إلى جاري لينيكر، لكننا حصلنا على كريس وادل"، في إشارة إلى المدافع الإنجليزي الذي أضاع واحدة من ركلات الترجيح في نصف نهائي كأس العالم 1990 أمام ألمانيا الغربية.

الجماهير على الفور انتقدت ماترفيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف البعض تعليقه بأنه لا ينم عن احترام، فيما طالب آخرون بإقالته.

وكتب أحد الجماهير: "للأمانة، أعتقد أن قول سام ماترفيس بأننا احتجنا إلى جاري لينيكر لكن حصل على كريس وادل هو أسوأ تعليق في التاريخ".

فيما وصف آخرون بأن التعليق كان مأسويًا ومثيرًا للشفقة، ولا يمكن أن يخرج من معلق بمكانة مرموقة.