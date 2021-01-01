غرائب الدوري المصري .. حكم الـ"VAR" يصل مباراة بعد انتهاء الشوط الأول

حكم تقنية الفيديو يفاجئ الجميع.

في واقعة غريبة ومفاجأة للجميع، وصل حكم تقنية الفيديو "VAR" إلى استاد الإسكندرية، في مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا، بعد نهاية الشوط الأول من المباراة.

سموحة يستضيف سيراميكا بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الإسكندرية.

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وشهدت بداية المباراة تواجد طاقم التحكيم بالكامل، باستثناء حكمي تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، ليقرر حكم المباراة أمين عمر بدء اللقاء بشكل طبيعي.

وتفاجئ الجميع بوصول الحكمين سيد شعبان ومصطفى الشهدي، المنوطين بتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بين شوطي المباراة، ليدخلا في غرفة التقنية لاستئناف المباراة.

وفي نفس السياق، أبدى محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، استيائه من المستوى التحكيمي للحكم أمين عمر الذي قاد المباراة، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء فيها:"ماذا يريد الحكم أمين عمر في استاد الإسكندرية؟".

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، يرتفع رصيد سيراميكا للنقطة السابعة في المركز الخامس، كما رفع سموحة رصيده للنقطة السادسة في المركز الثامن.