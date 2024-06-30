"غاضب من ناديه" .. القحطاني يثير الجدل حول لاعب محلي تلقى عرضين للاحتراف الخارجي!

من يقصد؟

أثار الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، حالة من الجدل، حول أحد اللاعبين المحليين الذي تلقى عرضًا للاحتراف في الخارج، كاشفًا عن رد فعل اللاعب إزاء قراره ناديه بشأن خطوة الاحتراف، والذي لم يكن إيجابيًا.

وقال القحطاني، في رسالة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، "ظهير محلي تلقى عرضين للاحتراف خارجيًا ورفض ناديه السماح له بالاحتراف".

وأضاف "اللاعب غاضب جدًا لأن النادي (أخلّ) بالاتفاق المسبق بينه وبين اللاعب عند توقيع عقده الحالي الذي ينصّ على السماح له بالاحتراف الخارجي في حال وصله عرض رسمي، اللاعب ينتظر دخول الفترة الحرة لفرض شروطه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأثارت رسالة القحطاني، جدلًا بين الجماهير، حيث ربط متابعون حديثه، بظهير الهلال، سعود عبد الحميد، بعد ارتباط اسمه باهتمام أكثر من عرض أوروبي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الميركاتو الصيفي، أبرزها أستون فيلا ونوتنجهام فورست الإنجليزيين، ومارسيليا وتولوز الفرنسيين، وباناثيناكوس اليوناني، فيما أفاد الإعلامي أحمد العجلان، في تصريح سابق، بأن الهلال لم تصله أي عروض رسمية لضم اللاعب.

ويعد سعود عبد الحميد أحد العناصر الأساسية في صفوف الهلال، قادمًا من الاتحاد في يناير 2022، حيث خاض اللاعب 51 مباراة مع الأزرق، خلال موسم 2023-2024، بكافة المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة، كما توج مع الفريق، بثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي.