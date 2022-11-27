غاز مسيل للدموع وقنابل مياه في بروكسيل .. توابع خسارة بلجيكا أمام المغرب!

يبدو أن الخسارة أمام المغرب كانت محبطة للبعض في بلجيكا أكثر من اللازم.

شهدت الساعات الماضية بعض المواجهات بين الشرطة وعدد من الأفراد في شوارع بروكسيل في ظل الخسارة التي تعرضت لها بلجيكا من المغرب في كأس العالم المقام في قطر حاليًا.

جاء هذا بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث ظهرت الشرطة وهي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فهناك أيضًا استخدام للغاز المسيل للدموع بالإضافة إلى قنابل مياه حتى يتم تفريق المتظاهرين.

وقال فيليب كلوز عمدة بروكسيل في بيان: "أنا أشجب كل ما يحدث، الشرطة تدخلت بشكل صارم، لذلك لا أنصح الجماهير بالذهاب إلى وسط المدينة، الشرطة ستفعل كل ما في وسعها حتى تستعيد الأمن والنظام".

Tensions in #Brussels after the Belgium - Morocco match. 🇲🇦🇧🇪 pic.twitter.com/g2txDyurRP — Yassin Akouh (@Yassin_Akouh) November 27, 2022

جدير بالذكر أن هزيمة بلجيكا ضد المغرب في كأس العالم بهدفين نظيفين تعني أن أمال الفريق في الصعود إلى الدور التالي أصبحت ضئيلة للغاية وتعتمد على نتائج الغير قبل بداية الجولة الثالثة من دور المجموعات.