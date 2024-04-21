غاب 17 عامًا.. بيلينجهام يبصم على قلوب عشاق ريال مدريد برقم جديد!

رقم مميز للنجم الإنجليزي مع ريال مدريد...

نجح جود بيلينجهام، في تحقيق رقمًا مميزًا مع ريال مدريد، خلال موسمه الأول مع الميرينجي، والذي أصبح من أهم نجوم فريقه خلاله، وأصبح هداف الفريق الملكي في الدوري الإسباني.

وساهم اللاعب الإنجليزي، في فوز فريقه على برشلونة، في كلاسيكو الكرة الإسبانية، بالجولة الـ 32 من الدوري الإسباني، بثلاثة أهداف لهدفين، بعدما سجل بيلينجهام هدف الميرينجي الثالث.

وبعد مباراة اليوم أصبح بيلينجهام أول لاعب يسجل لريال مدريد، في أول مباراتين كلاسيكو له في الدوري الإسباني، منذ رود فان نيستلروي، عندما سجل في عام 2007.

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وتمكن بيلينجهام صاحب الـ 20 عامًا، من التسجيل في كلاسيكو الدور الأول، والذي انتهى بفوز ريال مدريد، بهدفين لهدف، سجلهما اللاعب الإنجليزي.

جدير بالذكر أن بيلينجهام، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 17 هدفًا، وبفارق هدفًا عن أرتيم دوفبيك، مهاجم جيرونا المتصدر.