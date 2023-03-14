غاب عن المران أمس .. الكشف عن تفاصيل إصابة رياض بودبوز

اللاعب تعرض لإصابة خلال مواجهة الرياض

لم يكد رياض بودبوز يعود للعب مع الأهلي بعد غيابه لمباراتين بسبب الإصابة في مفصل القدم، إلا وعاجلته إصابة جديدة أثارت قلق واستياء الجمهور الأهلاوي.

النجم الجزائري لم يستطع إكمال مواجهة الرياض في جدة، والتي خسرها الأهلي بهدفين نظيفين، وغادر الملعب في الشوط الثاني بعد سقوطه مصابًا دون احتكاك من أحد.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الفحوصات الطبية التي أجراها بودبوز أظهرت معاناته من شد خفيف في العضلة الخلفية، وقد أوضح الجهاز الطبي أن الإصابة القديمة في المفصل تلاشت تمامًا.

وغاب اللاعب عن التدريبات الصباحية يوم أمس، حيث فضل الجهاز الطبي إراحته بعد الإصابة الجديدة.

بودبوز من المتوقع أن يكون قادرًا على خوض المباراة القادمة للأهلي في دوري يلو، والتي ستكون في الخامس من إبريل القادم أمام الجبلين ضمن الجولة الـ27، وذلك بعد تأجيل مباراة الفريق في الجولة القادمة أمام الفيصلي نتيجة إقامة سباق الفورمولا 1 في جدة.