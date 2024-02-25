عين على الحكم | هدف ملغي لريال مدريد ومطالبات بركلة جزاء!

قرارات مثيرة للجدل في مباراة ريال مدريد وإشبيلية...

شهدت مباراة ريال مدريد، وإشبيلية، التي تجمع الفريقان ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، وسط اعتراضات من جانب أصحاب الأرض.

اللقطة الجدلية الأولى في المباراة كانت في الدقيقة الحادية عشر، بعد تسجيل لوكاس فاسيكز هدف الميرينجي الأول، الذي جاء بعد عرضية من الجانب الأيسر، وصلت إلى فاسكيز الذي استلم الكرة وتوغل ثم سدد في الشباك.

وألغى الحكم هدف اللقاء، بسبب وجود خطأ على ناتشو في بداية الهجمة، بعد العودة لتقنية الفيديو، وسط اعتراض من جمهور ريال مدريد، ولاعبي الميرينجي.

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ثم استمر الجدال والاعتراضات داخل الملعب، في الدقيقة 24 بعد مطالبات لاعبي ريال مدريد، لحكم المباراة باحتساب ركلة جزاء، بعد تدخل على روديجر ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب.

الجدل التحكيمي في اللقاء كان له سابقة، إذ بدأت المناوشات بين إشبيلية وريال مدريد بالأمس، عندما بثت قناة الميرينجي فيديو تنتقد فيه طاقم حكام اللقاء، وسط اعتراضات من إشبيلية الذي قدم شكوى رسمية ضد الأمر.