عين على الحكم | "لقطة مثيرة للجدل" .. هل تم مساعدة الاتحاد أمام الخلود؟

لقطة تحكيمية جدلية في مباراة الاتحاد والخلود

شهدت مباراة الاتحاد والخلود، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل.

نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود طالبوا بالحصول على ركلة جزاء، عندما كانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل الإيجابي (1-1).

هذه المطالب جاءت بعد اصطدام الكرة في يد البرازيلي الأصل صاحب الجنسية الإيطالي لويز فيليبي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وهي في طريقها إلى مرمى عبد الله المعيوف.

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حكم المباراة من ناحيته، رفض احتساب أي قرار في هذه اللقطة لمصلحة فخر الرس؛ حيث أمر باستكمال اللعب، بشكل طبيعي للغاية.

جدير بالذكر أن الأندية الكبرى "الهلال والنصر والأهلي"، قد تجاوزت دور الـ32 من كأس خادم الحرمين بـ"نجاح"، لتحجز مقعدها في ثمن النهائي رسميًا.