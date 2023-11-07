عين على الحكم | "كاسترو ذهب لإقناع مدرب الدحيل" .. هدف مثير للجدل يهز شباك النصر

جدل تحكيمي في قمة النصر والدحيل الآسيوية

شهدت الدقائق الأولى من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام الدحيل القطري، مساء اليوم الثلاثاء، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل.

النصر يحل ضيفًا على الدحيل "الآن"، على ملعب خليفة الدولي في الدوحة القطرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وفي الدقيقة الثامنة.. قطع الكيني مايكل أولونجا، مهاجم الفريق القطري، الكرة من محمد آل فتيل، مدافع قلعة العالمي، قبل أن يرسلها عرضية إلى زميله البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي سجل الهدف الأول في المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

آل فتيل سقط على أرضية الملعب، خلال لعبته المشتركة مع أولونجا، وسط مطالبات من نجوم النصر، بإلغاء الهدف، واحتساب خطأ لمصلحة الفريق.

أيضًا.. ذهب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، إلى نظيره الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب الدحيل، في محاولة لإقناعه بعدم صحة الهدف، كما قام بمناقشة الحكم الرابع، بحدة شديدة.

وبعد مراجعة حكم المباراة، مع تقنية الفيديو "فار"، لقطة الهدف المثير للجدل، تم احتسابه بشكل رسمي؛ ليتقدم الدحيل (1-0).

جدير بالذكر أن النصر، حق العلامة الكاملة "9 نقاط" في صدارة المجموعة الخامسة، قبل هذه المباراة، بينما يقبع الدحيل في القاع، برصيد نقطة وحيدة فقط.