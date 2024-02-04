عين على الحكم | ألغى هدف أتلتيكو ورفض ركلتي جزاء للريال .. ديربي مدريد تحت المجهر!

كيف كان أداء الحكم؟

شهدت مباراة الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني بين ريال وأتلتيكو مدريد أزمة تحكيمية بعدما سجل أتلتيكو مدريد هدفًا مع بداية الشوط الثاني.

جاء الهدف من ركلة ركنية سجلها اللاعب ستيفان سافيتش برأسية رائعة، بالتحديد في الدقيقة الـ 48 من عمر المواجهة.

في نفس اللحظة قرر حكم الفيديو المساعد التدخل من أجل إلغاء الهدف بشكل فوري، معلنًا وجود تسلل على ساؤول.

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نجم وسط ملعب أتلتيكو مدريد تواجد أمام حارس المرمى أندريه لونين وأثر بشكل واضح على تمركزه وأعاقه عن التصدي للكرة، بالرغم من أنها كانت بعيدة عنه.

بعدها بلحظات رفض الحكم احتساب ركلة جزاء على ساؤول من جديد بعدما أعاق لوكاس فاسكيز داخل منطقة الجزاء بشكل واضح.

ومن جديد سقط جود بيلينجهام في منطقة الجزاء بعد اعتراض سافيتش له لكن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد تقدم في المباراة عن طريق براهيم دياز الذي لعب في الأساس بعد شعور فينيسيوس جونيور انزعاجات قبل بداية المواجهة.