سيمون هوبر وضع نفسه في موقف صعب!

شهدت مواجهة الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وتوتنهام جدلًا تحكيميًا بسبب ما قام به سيمون هوبر بحلول نهاية المباراة.

النتيجة كانت تشير إلى التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، قبل أن تصل الكرة إلى النرويجي إرلينج هالاند الذي تمت عرقلته من قبل إيمرسون رويال.

هالاند قام وأكمل في الهجمة والحكم أشار إلى استئناف اللعب واتاحة الفرصة، لكن قبل أن تصل الكرة إلى جاك جريليش عاد واحتسب الخطأ.

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الحكم على الأرجح تخيل أن جريليش في موقع تسلل أو أنه لن يكون أمامه فرصة حقيقية للتسجيل، لذلك فإتاحة الفرصة لا محل لها من الإعراب من وجهة نظره، بالرغم من أن حكم الراية لم يرفع رايته.

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ولذلك تحديدًا كان على سيمون أن يتأنى قليلًا، قبل أن يوقف اللعب ويشهر بطاقتين واحدة في وجه إيمرسون للخطأ وأخرى في وجه هالاند على اعتراضه بسبب إيقاف اللعب.

هالاند خرج من المباراة غاضبًا وترجم ذلك الغضب إلى مقطع فيديو نشره عبر منصة إكس للواقعة، بتعليق تعجب من خلاله مما حدث.

