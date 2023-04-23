عين على الحكم | هل حرم حكم الكلاسيكو الاتحاد من هدف صحيح أمام الهلال؟

أحمد رفعت
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abderrazak hamdallah - gustavo cuellar al ittihad Twitter
كأس خادم الحرمين الشريفينالإتحاد vs الهلالالإتحادالهلالدوري روشن السعودي

حكم اللقاء يرفض احتساب هدفًا لصالح نادي الاتحاد

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شهدت مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، إحدى الحالات الجدلية تحكيميًا، حرم فيها حكم المباراة الهولندي داني ماكيلي، باللقاء الذي أقيم في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وانتهى الوقت الأصلي بين الاتحاد والهلال بالتعادل السلبي، ليتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

وشهدت الدقيقة الـ11 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، تسجيل المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد هدفًا لصالح فريقه، ولكن الحكم أطلق صافرته رافضًا احتساب الهدف.

واحتسب الحكم خطأ على حمد الله، بعد احتكاك بينه وبين محمد جحفلي داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة في مرمى عبد الله المعيوف، ولكن الحكم رفض احتساب الهدف، ليُعلن عن الخطأ ضد مهاجم الاتحاد.

وطالب لاعبي الاتحاد من الحكم العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، ولكنه رفض هذا الأمر، ليُستكمل المباراة بشكل طبيعي دون احتساب الهدف.

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