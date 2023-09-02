عين على الحكم | هل استحق ريال مدريد ركلة جزاء أمام خيتافي؟!

جود بيلينجهام سقط أرضًا والحكم أشار إلى نقطة الجزاء بالفعل لكن تقنية الفيديو أوقفت كل شيء!

شهدت مواجهة ريال مدريد أمام خيتافي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو حالة جدل تحكيمي كبيرة عندما أشار الحكم ميليرو لوبيز إلى نقطة الجزاء لصالح النادي الملكي.

جاء هذا عندما سقط الإنجليزي جود بيلينجهام في الشوط الأول أثناء محاولة لاعب برشلونة السابق كارليس ألينيا لاستخلاص الكرة منه داخل منطقة الجزاء.

فورًا قرر الحكم احتساب ركلة جزاء للنادي الملكي، لكن جاءته إشارة من داخل غرفة تقنية الفيديو بإيقاف تنفيذ اللعبة حتى يتم التأكد منها.

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وبالفعل قرر حكم تقنية الفيديو مونويرا مونتيرو أن الكرة لا يوجد بها أي مخالفة، وألغى قرار حكم الساحة الذي عاد بنفسه ليشاهد اللعبة من جديد ويؤكد أن التدخل كان سليمًا.

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هل كان ريال مدريد يستحق ركلة الجزاء؟

خرج الحكم السابق بافيل فيرنانديز ليؤكد صحة قرار الحكم الأخير، مشيرًا إلى أن جود بيلينجهام بدأ في السقوط على الأرض قبل حتى أن يلمسه ألينيا.

وأن ألينيا نجح في سحب قدمه في الوقت المناسب قبل أن يحتك بجود بيلينجهام مما يمنع وجود أي فرصة لاحتساب الخطأ لصالح ريال مدريد.

خيتافي واللعب مع الكبار!

صدفة غريبة ربطت ريال مدريد ببرشلونة بعد مواجهة خيتافي أمام النادي الكتالوني، حيث كان أراوخو قد حصل على ركلة جزاء من قبل تقنية الفيديو، عندها طالب حكم الفيديو نظيره في الساحة مراجعة الحالة، لكن الأخير قرر عدم احتساب الخطأ، في ظل احتسابه للمسة يد على بابلو جافي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد تسع نقاط قبل بداية تلك المباراة، بعد انتصاره في أول ثلاث جولات.