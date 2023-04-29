عين على الحكم | هل استحق الهلال ضربة جزاء؟ وهل طرد سالم الدوسري ظالمًا؟

أحمد رفعت
|
Al-Hilal Urawa AFC Champions League Final GettyImage
دوري أبطال آسياالهلال vs أوراوا ريدزالهلالأوراوا ريدزدوري روشن السعودي

جماهير الهلال تهاجم حكم المباراة بشكل كبير، هل يستحق هذا الهجوم؟

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

أثار الحكم العماني أحمد الكاف الجدل في مباراة الهلال وأورو ريد دياموندز الياباني، بسبب بعض القرارات التحكيمية، التي اعترض عليها جمهور الزعيم ولاعبيه.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

وفرض أوراوا ريد التعادل على الهلال على أرضه ووسط جماهيره بهدف لمثله، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي "الدرة".

اللقطة الأول التي أثارت الجدل، كانت في لقطة عرقلة المالي موسى ماريجا داخل منطقة الجزاء، ورفض الكاف احتسابها ركلة جزاء لصالح الهلال، ليعترض الجمهور واللاعبين.

وأما عن اللقطة الثانية، وهي طرد سالم الدوسري، بعد كرة مشتركة بينه وبين لاعب أوراوا ريد، حيث تبين في الإعادة أنه قام بركله بالقدم بدون كرة.

وأبدت جماهير الهلال غضبها الكبير من الحكم العماني أحمد الكاف، بسبب تلك القرارات التي لم يحتسبها.

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

448315 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 35%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
448315 الأصوات

اختيارات المحررين