عين على الحكم | لقطتان في لعبة واحدة .. هدف كيليان مبابي "الملغي" يثير الجدل في قمة أتلتيك بيلباو وريال مدريد

ريال مدريد يعاني من تذبذب كبير في النتائج بالموسم الحالي..

شهدت قمة أتلتيك بيلباو وريال مدريد، في الدوري الإسباني 2024-2025، جدلًا تحكيميًا كبيرًا؛ في لعبة واحدة "مزدوجة" بطلها الفرنسي كيليان مبابي وزميله البرازيلي رودريجو جوس، ثنائي فريق العاصمة.

ريال مدريد سقط بهدف مقابل اثنين، أمام مستضيفه أتلتيك بيلباو، على ملعب "سان ماميس" بإقليم الباسك، في المباراة المقدمة من الجولة 19 بمسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي.

وسجل مبابي هدفًا لمصلحة ريال مدريد، في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول؛ إلا أن الحكم خوسيه مارتينيز قام بإلغائه، بعد العودة بنفسه إلى شاشة تقنية الفيديو "فار".

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في بداية اللعبة التي جاء منها الهدف؛ سقط رودريجو داخل "منطقة جزاء" أتلتيك بيلباو، قبل أن تصل الكرة من قدم لاعب الفريق المنافس إلى مبابي، الذي كان يتواجد في حالة تسلل.

ووجد الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو؛ بأن رودريجو هو من ذهب إلى قدم مدافع أتلتيك بيلباو، ما أسفر عن سقوطه داخل منطقة الـ18؛ لذلك.. رفض احتساب ركلة جزاء للفريق الملكي.

أما بخصوص مبابي.. رأى الحكم أنه استفاد من تواجده في منطقة التسلل لـ"التسجيل"، وأن الكرة عادت إليه من لاعب الفريق الباسكي - بدون قصد -؛ ومن هنا قرر إلغاء الهدف، بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يملك 33 نقطة مع مباراة مؤجلة، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 4 نقاط عن برشلونة "المتصدر"؛ بينما وصل أتلتيك بيلباو إلى نقطته الـ29 في "المركز الرابع".