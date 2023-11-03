عين على الحكم | "فعلها البليهي وتورط بها ياسين بونو" .. لقطة جدلية تنقذ الهلال من طرد أمام الفتح

اعتراضات واسعة من لاعبي الفتح بعد لقطة الحكم مع ياسين بونو وعلي البليهي

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كما هي العادة أصبحت اللقطات التحكيمية صاحبة الصوت الأعلى في مباريات دوري روشن السعودي، والليلة موعدنا مع مواجهة الهلال والفتح.

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الزعيم يحل حاليًا ضيفًا على النموذجي على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن.

وشهدت الدقيقة 3+45 من عمر الشوط الأول لقطة جدلية واعتراضات واسعة من لاعبي الفتح وجهازهم الفني، بعدما أشهر حكم اللقاء الهندوراسي فيكتور مارتينيز الكارت الأصفر في وجه المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الضيوف.

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الهندوراسي أشهر كارته بداعي تأخير بونو اللعب في ظل تقدم فريقه بهدف نظيف، لكن يرى الفتحاويون أن الكارت مستحق للمدافع علي البليهي وليس الحارس، بحجة أن الأخير هو من تأخر في منح الكرة لزميله.

تفاعل لاعبو الفتح الكبير مع هذه اللقطة جاء في ظل حصول البليهي على إنذار في الدقيقة 34 وإشهار الإنذار الثاني له يعني طرده.

يشار إلى أن الهلال يدخل هذه المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما يحل الفتح رابعًا بـ23 نقطة.

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