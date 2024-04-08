عين على الحكم | رونالدو يثور والهويش يهدده .. هدف ملغي أمام الهلال في السوبر يثير جنون النصر

هل حُرم النصر من هدف صحيح أمام الهلال في السوبر؟

رغم أن ديربي الرياض بين الهلال والنصر كان هادئًا بشكل كبير إلا أنه اشتعل في الدقيقة الأخيرة بفضل هدف ملغي من قبل الحكم السعودي محمد الهويش.

الزعيم والعالمي يلتقيان حاليًا في مدينة أبو ظبي الإماراتية، حيث نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، أحرز أوتافيو هدفًا للعالمي بعدما وصلت كرة عرضية من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، سددها الأول في شباك الحارس المغربي ياسين بونو بنجاح.

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لكن الهويش أطلق صافرته معلنًا إلغاء الهدف، بداعي وجود حالة تسلل على البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم عدم تدخله في الكرة أو لمسها قط إلا أنه فقط حاول اللحاق بها ولم يفلح، لتمر من أمامه نحو أوتافيو الذي أسكنها الشباك.

قرار الحكم دفع رونالدو لغضب جم، إذ وقف معترضًا بشدة أمامه، قبل أن يهدده الهويش محذرًا إياه من انفعاله بطريقة لا تليق.

لكن بحسب المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية" محمد كمال ريشة فإن إلغاء الهدف صحيح، موضحًا أن رونالدو تداخل في اللعبة بمحاولته الوصول للكرة، ما أثر على الحارس المغربي ياسين بونو.

يذكر أن الفائز من هذا الديربي من المقرر أن يلتقي بالاتحاد في النهائي، بعدما حقق العميد الفوز أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد.