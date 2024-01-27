عين على الحكم: برشلونة.. أنقذناكم مرتين لكن كيف لا نحتسب رمية تماس!

فشل برشلونة في تحقيق الفوز خلال مواجهة فياريال وسقط بنتيجة 4-3، اليوم السبت، على ملعبه البديل لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وأثارت قرارات الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، حالة من الجدل خلال المواجهة، إذ ألغى هدفين للضيوف، كما رفض مطالبات كتالونية بركلة جزاء ليامين لامال.

سجل فياريال هدفًا مبكرًا مع بداية المباراة، لكن جاءت الصافرة باحتساب تسلل، وتكرر الأمر في الدقيقة 22 بهدف آخر لفياريال، لكن الحكم لم يحتسبه بعد العودة لتقنية الفيديو، ما أثار استنكار الحساب الرسمي للغواصات الصفراء على منصة إكس.

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وتمكن فياريال من تسجيل هدف التقدم في المحاولة الثالثة، بعدما استفاد الفريق من رمية تماس، جاء منها تمريرة متقنة إلى جيرارد مورينو، الذي أطلق تسديدة قوية داخل الشباك.

وأطلقت جماهير برشلونة صافرات الاستهجان بعدما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء ليامين لامال في بداية الشوط الثاني بعد احتكاك قوي مع أحد مدافعي فياريال.

وفي الدقيقة 90+1، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح برشلونة، بينما كانت النتيجة (3-3)، لكن حكام تقنية الفيديو استدعوه لمشاهدة اللعبة، ليعود ويلغي قراره السابق (بسبب تواجد اليد في وضعها الطبيعي).