عين على الحكم | أنتم برشلونة .. مهما كانت الحالة سنحتسبها عليكم!

موقف في غاية الغرابة بين برشلونة وريال بيتيس!

من جديد يهل علينا الدوري الإسباني بالكثير من المشاكل والجدل التحكيمي، وجاء هذا في مواجهة برشلونة وريال بيتيس بعد وقت قليل للغاية من كوارث مباراة ريال مدريد وألميريا.

النادي الكتالوني تقدم في النتيجة بهدفين نظيفين حتى الدقيقة الـ56 التي شهدت تسجيل إيسكو للهدف الأول، لكن سبق الهدف تداخل على بيدري كان من الممكن أن يحتسبها الحكم كخطأ، لكن بدلًا من ذلك احتسب الهدف ومنح فرينكي دي يونج إنذارًا.

بعدها بلحظات جاءت الكارثة الأكبر بالهدف الثاني لريال بيتيس، من تسلل واضح على بورخا المتداخل في الكرة لكنه لم ليمسها، هنا يتم الاحتكام إلى تقدير الحكم في الأساس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن ما هذا التفاوت في التقدير بين حالتين متشابهتين للغاية؟ الحديث هنا عن حالة هدف جواو فيليكس في مرمى غرناطة في اللحظة الأخيرة من مواجهة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني هذا الموسم، عندما كان فيران توريس متداخلًا في كرة مثيلة لكنه لم يلمسها وأسكن البرتغالي الكرة في الشباك لكن الهدف ألغي بداعي التسلل!

في نهاية المطاف لا نقول أن ذلك الحكم كان قراره صحيحًا أو غيره قراره غير موفق، لكننا نستعجب كيف لحالتين متطابقتين للغاية بهذا الشكل أحدهما كان هدفًا لبرشلونة والآخر في شباكه يتم احتسابهما كلاهما ضد النادي الكتالوني؟ لابد أن شخصًا ما أخطأ هنا!