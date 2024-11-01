شهدت مباراة الديربي بين النصر والهلال، لقطات جدلية من قِبل الحكم الألماني فيليكس زواير، في اللقاء المُقام على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وتعادل الهلال مع مضيفه النصر بنتيجة (1-1)، على ملعب الأول بارك، في لقاء ديربي الرياض، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي تشهد نظام (أسبوع الديربيات) المستحدث من قِبل رابطة دوري المحترفين هذا الموسم.

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وشهد الشوط الأول، تدخلات عنيفة من قِبل ثنائي النصر، مارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني، على مالكوم أوليفيرا، لاعب وسط الهلال، قبل أن يقرر الحكم منح بروزوفيتش وماني بطاقة صفراء في الدقيقتين 20 و44، وسط اعتراضات هلالية ورؤية باستحقاق الثنائي بطاقة حمراء، خاصة بعدما اشتكى مالكوم وكاد أن يغادر ملعب المباراة للإصابة، إلا أنه أصرّ على مواصلة اللعب.

وبخلاف لقطتي التدخل، فإن المباراة شهدت هدفين تم إلغاؤهما لكل فريق، حيث سجل ميتروفيتش هدفًا للهلال في الدقيقة 38، ولم يحتسب بداعي التسلل، وكذلك وقع تاليسكا على هدف ثانٍ للنصر في الدقيقة 42، قبل إلغائه، بعد اللجوء إلى تقنية التسلل شبه الآلي.

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ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، بل قرر الحكم زواير عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الهلال في الدقيقة 88، بعد تدخل قوي من الحارس النصراوي بينتو على المهاجم ميتروفيتش لإبعاد الكرة.

ويقود المباراة، طاقم تحكيمي ألماني، بقيادة فيليكس زواير، ويعاونه روبرت كيمينر وكريستيان ديزت، وعبد الله الخربوش حكمًا رابعًا، كما يقود كريستيان دينجيرات تقنية الفيديو، ويعاونه عبد الرحيم الشمري.