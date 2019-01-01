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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تيفو ساحر من جماهير الهلال قبل مباراة أحد

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تيفو رائع لجماهير الهلال السعودي قبل المواجهة أمام أحد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

ظهرت جماهير الهلال السعودي بتيفو رائع ومبهر على طريقتها الخاصة وكعادتها في مباريات الفريق سواء على مستوى الدوري السعودي أو البطولات العربية والأسيوية.

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وكان الهلال قد تعادل سلبيًا على أرضه أمام ضيفه أحد بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي.

وقبل المباراة، ظهرت جماهير الهلال بتيفو رائع انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا للإبداع الذي تضمنه.

واعتادت جماهير الهلال السعودي على الظهور بمثل هذه اللوحات الرائعة قبل بداية مباريات الرزعيم على المستوى المحلي والعربي والقاري.

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يذكر أن الهلال السعودي يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن أقرب ملاحقيه نادي النصر.  

 

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