عين على الحكم | ثنائي اليمن ينجو من الطرد .. والقدر أهدى المنتخب السعودي ركلة جزاء!

الحكم تغاضى عن طرد ثنائي اليمن أمام الأخضر!

شهدت مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره اليمني، العديد من اللقطات الجدلية تحكيميًا، كادت أن تجعل منتخب اليمن يفقد ثنائي من صفوفه، لولا حكم المباراة!

وفاز الأخضر على نظيره اليمني بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة خليجي 26 المقامة حاليًا في الكويت.

وقام رامي الوسماني لاعب المنتخب اليمني، بالتدخل بقوة ضد عبد الإله المالكي في الشوط الأول من المباراة، ولكن الحكم العماني قاسم الحاتمي رفض إشهار البطاقة الحمراء، أو حتى العودة إلى تقنية الـ"VAR"، وأشهر البطاقة الصفراء له.

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وبعدها مباشرة، تدخل عبد الواسع المطري لاعب المنتخب اليمني بقوة على مصعب الجوير صانع ألعاب الأخضر، وطالب لاعبو الأخضر حصوله على بطاقة حمراء، ولكن رفض الحكم طلبهم مرة أخرى، واكتفى بالبطاقة الصفراء!

وفي الشوط الثاني، عوّض القدر المنتخب السعودي، وارتطمت الكرة بيد مدافع منتخب اليمن بالدقيقة 55 من عمر المباراة، ليضطر حكم المباراة للجوء إلى تقنية الـ"VAR" ليحتسبها ركلة جزاء.

وتمكن الأخضر من تعديل النتيجة عن طريق تلك الركلة، التي سددها مصعب الجوير بالدقيقة 57 من زمن المباراة، على يمين حارس محمد أمان حارس اليمن.