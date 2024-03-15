عين على الحكم | تغاضى عن بطاقة حمراء وألغى هدفين .. جدل في مباراة الأهلي والنصر!

"فار" يقول كلمته في قمة الأهلي والنصر..

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حرمت تقنية الفيديو "فار"، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من هدف أكثر من رائع، في الشوط الأول أمام الأهلي.

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الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستضيف النصر - حاليًا -، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.. استغل رونالدو، خطأ فادح من دفاعات النادي الأهلي، مع خروج كارثي من الحارس السنغالي إدوارد ميندي؛ ليسكن الكرة من زاوية صعبة للغاية، داخل الشباك الأهلاوية.

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الحكم عاد إلى تقنية الفيديو "فار"، والتي أثبتت أن الأسطورة البرتغالية، كان يتواجد في منطقة التسلل، في بداية اللعبة التي جاء منها الهدف؛ وسط غضب كبير للغاية من الجماهير النصراوية.

إلغاء هدف الأهلي بنفس الطريقة

وبنفس الطريقة.. ألغت تقنية الفيديو "فار"، هدفًا للنادي الأهلي في الدقيقة 57، سجله المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو؛ بعد تمريرة أكثر من رائعة من الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين.

التقنية أثبتت تواجد الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي الآخر، في منطقة التسلل في بداية اللعبة، التي وصلت بعد ذلك إلى ماكسيمين ثم فيرمينو.

"فار" ينصف النصر ويرحم نجم الأهلي

عمل "فار" لم يتوقف في المباراة، حيث تدخل في واحدة من أهم اللقطات؛ عندما تم استدعاء الحكم، لمشاهدة اللعبة التي سقط فيها سامي النجعي، متوسط ميدان العالمي، داخل منطقة الـ18 الأهلاوية.

الحكم بعد مشاهدة اللقطة على الشاشة، عاد واحتسب ركلة جزائية للنصر؛ حيث رأى عرقلة المدافع الأهلاوي، البرازيلي روجر إيبانيز لـ"النجعي"؛ إلا أنه لم يشهر أي كارت له، لينجو لاعب الراقي من الطرد، خاصة أنه كان يملك كارت أصفر في المباراة.

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