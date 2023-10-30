عين على الحكم | مالكوم يوقع الحزم بطريقته .. هل تأهل الهلال إلى ربع نهائي الكأس بـ"المجاملة"؟

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة الهلال والحزم

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام الحزم، مساء اليوم الإثنين، لقطة تحكيمية أثارت الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.

الهلال فاز على الحزم (3-0)؛ ليحجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، بشكل رسمي.

وفي الدقيقة 50 من عمر المباراة.. توغل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح نادي الهلال، داخل منطقة جزاء الحزم، قبل أن يسقط على أرضية الملعب.

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لم يتردد الحكم في احتساب ركلة جزاء للهلاليين؛ بحجة عرقلة مدافع الحزم لـ"النجم البرازيلي"، قبل أن يأتي التأكيد من غرفة تقنية الفيديو "فار".

ركلة الجزاء ترجمها النجم البرتغالي روبن نيفيش بـ"نجاح" داخل الشباك، ليعلن عن تقدم الهلال (1-0)، وهو الهدف الذي فك دفاعات الحزم الحصينة.

المثير في الأمر، أنه على الرغم من أن الإعادة، أظهرت وجود تدخل على قدم مالكوم؛ إلا أن قطاعًا كبيرًا من الإعلاميين والجماهير، اتهموا الحكم بـ"مجاملة" الهلال.

ومن ناحيته.. أعلن المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، صحة ركلة جزاء الهلال أمام الحزم.

وقال ريشة: "في الدقيقة 50.. مالكوم مرّ بالكرة ثم سقط، بعدما لمس طلال العبسي، مدافع نادي الحزم (قدمه)، بتصرّف يُصنف إهمالًا.. وقرار الحكم صحيح".