عين على الحكم | لعبة "الكرة الطائرة" تثير الجدل في مباراة النصر وأبها!

هل تعرض نادي النصر لـ"الظلم" أمام أبها؟!

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عندما كان النصر، متقدمًا بهدفين مقابل لا شيء، وأمام طريق مفتوح لحصد ثلاث نقاط سهلة أمام أبها، أطلق حكم المباراة "صافرته"، معلنًا عن ركلة جزاء ضد قلعة العالمي، في الدقيقة 33.

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النصر يستضيف أبها، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ونجح التونسي سعد بقير، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، في تحويل ركلة الجزاء بـ"نجاح" إلى داخل الشباك النصراوية، مقلصًا نتيجة المباراة.

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واللقطة التي تم احتساب فيها ركلة الجزاء ضد النصر، أثارت الجدل بين الجماهير؛ خاصة أن الكرة كانت على حدود خط الـ18، وفي لعبة طائرة بين لاعب أبها، والنجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو.

وعن ذلك يقول القانوني الرياضي خالد الشعلان عبر حسابه بمنصة "إكس": "لاعب أبها؛ هو الذي رَجَعَ على نجم النصر.. (لا أراها ضربة جزاء)"

جدير بالذكر أن النصر، حقق الفوز في 10 مباريات متتالية بمختلف المسابقات، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وذلك قبل مواجهة أبها.

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