عين على الحكم | "كريستيانو رونالدو طالب بركلة جزاء" .. مباراة النصر وأبها تشتعل بلقطة مثيرة

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة النصر وأبها..

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شهدت الدقائق الأولى من مباراة النصر وأبها، المقامة حاليًا ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل.

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النصر يحل ضيفًا على أبها، بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول؛ سقط الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق النصراوي، وزميله الإسباني إيمريك لابورت، داخل منطقة الـ18 لنادي أبها.

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رونالدو طلب من الحكم، احتساب ركلة جزاء لنادي النصر؛ بسبب تعرضه هو وزميله لابورت، لـ"المسك" من ثنائي نادي أبها، داخل منطقة الـ18.

الحكم تواصل مع غرفة تقنية الفيديو "فار"، لثواني معدودة للغاية، قبل أن يأمر باستكمال اللعب؛ باعتبار أن اللقطة "احتكاك طبيعي" بين لاعبي الفريقين.

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