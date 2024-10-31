عين على الحكم| فرحة فرانك كيسييه لم تكتمل .. هل حُرم الأهلي من التعادل أمام الاتحاد في ديربي جدة؟

جدل تحكيمي في ديربي جدة...

شهدت مباراة الاتحاد والأهلي، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025، جدلًا تحكيميًا بعدما ألغى حكم اللقاء هدفًا، للراقي بداعي التسلل، وسط غضب من قلعة الكؤوس.

وتقدم صالح الشهري للاتحاد، في الدقيقة 42 من الشوط الأول، قبل أن يتعادل فرانك كيسيه، للأهلي بعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، ولكن الحكم يلغي الهدف.

وجاء هدف الأهلي، بعد ركلة حرة لعبها رياض محرز بشكل عرضي، وبعد ارتباك دفاعي وصلت إلى كيسيه، الذي سدد الكرة في المرمى، وبعد العودة إلى تقنية الفيديو، أشار الحكم لوجود حالة تسلل على المدافع إيبانيز.

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وحاول لاعبو الأهلي، العودة إلى مجريات اللقاء مرة أخرى وخطف هدف التعادل، ولكن دون جدوى، ليخرج العميد بنقاط المباراة كاملة.

جدير بالذكر أن الاتحاد، بعد فوز اليوم وصل إلى النقطة 24 في المركز الثاني من الترتيب، بفارق الأهداف عن الهلال الذي يستعد لمواجهة النصر يوم غد الجمعة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 11 في المركز الثامن.