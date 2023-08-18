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عين على الحكم | "فار" ينقذ التعاون أمام النصر .. وكريستيانو رونالدو غاضب بشدة!

أحمد فرهود
Cristiano RonaldoAl Nassr Twitter
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جدل تحكيمي في مباراة النصر والتعاون

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شهدت الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول من مباراة النصر والتعاون، على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، جدلًا تحكيميًا كبيرًا.

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التعاون سجل هدفًا مبكرًا، بواسطة نجمه الكاميروني لياندر تاومبا، قبل أن تسنح الفرصة للنصر؛ من أجل معادلة النتيجة، عندما احتسب حكم المباراة، ركلة جزاء للإيفواري سيكو فوفانا، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

غرفة تقنية الفيديو "فار"، استدعت حكم المباراة، الذي ذهب بنفسه لرؤية لقطة عرقلة فوفانا، داخل منطقة جزاء نادي التعاون.

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لكن.. بعد رؤية اللقطة من عدة زوايا، عبر شاشة "فار" المتواجدة في ملعب المباراة، قرر الحكم، إلغاء ركلة الجزاء؛ وسط اعتراض كبير من نجوم الفريق النصراوي.

ومن ناحيته.. ظهر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ وهو غاضب، بعد إلغاء ركلة الجزاء؛ حيث انفعل بشدة على الحكم الرابع، أثناء ذهابه إلى غرفة الملابس، لاستراحة ما بين الشوطين.

جدير بالذكر أن النصر، سقط في فخ الخسارة (1-2) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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