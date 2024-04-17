عين على الحكم | علي البليهي يذبح الهلال بـ"الكتف والقدم"! .. المخادمة يمنح العين 3 ركلات جزاء

قمة آسيوية مشتعلة بين العين والهلال..

شهد الشوط الأول من قمة العين الإماراتي والهلال السعودي، في مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، لقطات تحكيمية مثيرة للجدل.

العين يستضيف الهلال - حاليًا -، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

واحتسب الأردني أدهم المخادمة، "ركلتي جزاء" في الشوط الأول، لمصلحة الفريق العيناوي؛ حيث كان علي البليهي، قلب دفاع الزعيم الهلالي، هو بطل اللقطتين.

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وفي الدقيقة 22.. احتسب الحكم "ركلة جزاء" للعين، قبل أن يقوم بإلغائها بداعي التسلل؛ لكن تقنية الفيديو "فار"، أثبتت أن البليهي كان متقدمًا بـ"كتفه".

وتم اعتماد ركلة الجزاء مجددًا، والذي سجل منها النجم المغربي سفيان رحيمي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، الهدف الثاني في شباك الهلال.

كوارث البليهي تواصلت؛ حيث ارتكب خطأ جديدًا داخل منطقة الـ18، وهذه المرة بعرقلة لاعب العين بـ"قدمه"، قرر على إثرها المخادمة، احتساب ركلة جزاء ثانية لمصلحة الفريق الإماراتي الكبير.

حكام "فار" استدعوا الأردني؛ حيث قاموا بمراجعة اللعبة معه لأكثر من 4 دقائق، قبل أن يتم اعتماد ركلة الجزاء المثيرة للجدل رسميًا، والتي سجل منها رحيمي، هدفًا جديدًا.

المثير في الأمر، أن الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ شهدت مراجعة "فار"، إمكانية وجود ركلة جزاء لمصلحة الهلال؛ إلا أن تواجد البرازيلي ميشايل في التسلل بـ"سنتيمتر واحد"، منع القرار.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، إذ احتسب المخادمة ضربة جزاء ثالثة للزعيم الإماراتي في الدقيقة 54 من عمر المباراة، بداعي عرقلة خاليدو كوليبالي لسفيان رحيمي، وأكدت تقنية الفيديو صحتها، ليحرز منها كاكو الهدف الرابع لأصحاب الأرض.