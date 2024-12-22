عين على الحكم | تهور هوساوي كاد يكلف المنتخب السعودي بطاقة حمراء أمام البحرين .. والعلي "حصل خير"!

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل..

قدم الكويتي أحمد العلي، حكم مباراة السعودية والبحرين، لقطة مثيرة للجدل، فوق أرضية ملعب جابر الأحمد الدولي، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الثانية، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

ونجح المنتخب البحريني في مباغتة السعودية بهدفين خلال الشوط الأول، عن طريق مهدي عبد الجبار ومهدي الحميدان في الدقيقتين 19 و38، وسط علامات استفهام حول الأداء الدفاعي للأخضر خلال اللقاء.

وفي الدقيقة 29، ارتكب عبد الإله هوساوي، جناح المنتخب السعودي، خطأ بتدخل عنيف دون كرة على لاعب المنتخب البحريني كميل الأسود، فيما قرر الحكم عدم إشهار أي بطاقة صفراء أو حمراء للاعب في تلك اللقطة.

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وتحدث النقاد، عبر قناة الكأس القطرية، بشأن تلك اللقطة، واختلفوا بين استحقاق هوساوي لبطاقة صفراء، بسبب التهور، أو بطاقة حمراء، لتعمد دهس لاعب البحرين والتدخل العنيف.

وكان منتخب العراق قد استهل حملة الدفاع عن لقبه، بالفوز على اليمن بهدف دون مقابل، ليتزعم صدارة المجموعة الثانية، في انتظار نتيجة مباراة السعودية والبحرين.