ماذا حدث؟

لا يزال الحكم ألبيرولا روخاس، يواصل إصدار القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، في مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس، والتي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

وواجه روخاس، صافرات استهجان من قِبل جماهير الميرينجي، خلال الشوط الأول، لعدم احتساب ركلة جزاء، حيث قامت الجماهير بترديد (فساد في الاتحاد الإسباني)، وذلك بعدما رفض احتساب مخالفة إثر احتكاك بالبرازيلي فينيسيوس.

ورفض روخاس احتساب ركلة جزاء ثانية لريال مدريد في الدقيقة 52، بداعي لمسة يد على المدافع دييجو لورينتي داخل منطقة فريقه، ليقرر الحكم استئناف اللعب بشكل طبيعي، بداعي وضع جسد لاعب بيتيس، وقرب الكرة، ما يفيد بعدم وجود مخالفة، في واقعة مثيرة للجدل.

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وفي الدقيقة 58، تعرض داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، للسقوط داخل منطقة جزاء بيتيس، بعد تدخل من اللاعب سابالي، إلا أن الحكم قرر استئناف اللعب دون احتساب ركلة جزاء.

وكانت اللقطة الثالثة في الدقيقة 73، حيث رفض الحكم احتساب جزائية رابعة لريال مدريد، بعد انفراد فينيسيوس بحارس ريال بيتيس، والذي قام بإعاقته، إلا أنه تم احتساب تسلل على المغربي إبراهيم دياز، قبل أن يراجع الحكم اللقطة عبر تقنية الفيديو، ويقرر العودة لاحتساب الركلة التي سددها كيليان مبابي بنجاح، معلنًا عن ثاني أهدافه في اللقاء.

ونجح كيليان مبابي في افتتاحية أهدافه مع ريال مدريد في مسابقة الليجا، بالتوقيع على هدفين في شباك ريال بيتيس، خلال الشوط الثاني، حيث وقع على الهدف الأول في الدقيقة 67، بصناعة فالفيردي، ثم أضاف الثاني من علامة الجزاء.