عين على الحكم | "ركلة جزاء وطرد وهدف مشكوك فيه" .. أخطاء كارثية تشعل قمة برشلونة وفالنسيا

إثارة تحكيمية في قمة برشلونة وفالنسيا..

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة وضيفه فالنسيا، ضمن منافسات الدوري الإسباني، إثارة تحكيمية كبيرة للغاية.

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برشلونة يستضيف فالنسيا - حاليًا -، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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المباراة كانت تسير بشكل هادئ تحكيميًا، حتى جاءت الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول؛ عندما تم احتساب ركلة جزاء لنادي فالنسيا.

الركلة تم احتسابها؛ بعد خطأ فادح من الأوروجوياني رونالد أراوخو، مدافع الفريق الكاتالوني؛ عندما عرقل جناح فالنسيا الشاب بيتر جونزاليس، داخل منطقة الـ18.

فريق الخفافيش نجحوا في ترجمة الركلة الجزائية بـ"نجاح"، إلى داخل شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، في الدقيقة 38، معلنين التقدم في النتيجة، بهدفين مقابل واحد.

الإثارة التحكيمية أزدادت في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ عندما تم إشهار "الكارت الأحمر" المباشر، في وجه الجورجي جيورجي مامارداشفيلي، حارس مرمى فالنسيا.

الإعادات أظهرت إبعاد مامارداشفيلي، الكرة بيده من خارج منطقة الـ18، عقب خطأ كارثي منه؛ ليحرم نجم برشلونة الصغير لامين يامال، من هدفٍ محقق.

الشوط الثاني من القمة الإسبانية

لم تنتهِ هذه الإثارة في الشوط الثاني من عمر القمة الإسبانية؛ حيث شهدت الخمس دقائق الأولى، جدلًا تحكيميًا كبيرًا، خاصة في هدف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

البداية كانت في الدقيقة 48؛ عندما سقط بيتر داخل منطقة الـ18 البرشلونية، عقب لعبة مشتركة مع المدافع إينيجو مارتينيز؛ حيث طالب فالنسيا، بركلة جزاء ثانية.

لكن.. تقنية فيديو "فار" أكدت على أن مدافع برشلونة إينيجو، تدخل على الكرة أولًا بشكل صحيح للغاية، قبل الاصطدام بلاعب فالنسيا؛ لذلك لا تستحق اللعبة أي ركلة جزاء.

وبعد هذه اللعبة بدقيقتين.. سجل ليفاندوفسكي، هدف التعادل لنادي برشلونة؛ حيث كان هناك شك باحتمالية إلغائه، بسبب تداخل زميله فيرمين لوبيز "المتسلل" في اللقطة، على الرغم من عدم لمسه الكرة؛ إلا أن تقنية الفيديو "فار"، ثبتت الهدف واعتبرته صحيحًا.