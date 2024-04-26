عين على الحكم | رقم النصر في خطر .. "فار" يشعل الجدل بركلة جزاء مثيرة للهلال أمام الفتح

إثارة تحكيمية في مباراة الهلال والفتح..

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بعد هدوء دام 72 دقيقة، شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع "ضيفه" الفتح، مساء اليوم الجمعة، إثارة تحكيمية كبيرة.

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الهلال يستضيف الفتح، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

حكم الساحة لم يحتسب أي قرار، في اللقطة التي سقط فيها النجم الشاب محمد القحطاني، جناح الفريق الهلالي، داخل منطقة جزاء الفتح.

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لكن.. المساعدون في غرفة تقنية الفيديو "فار"، قاموا باستدعاء حكم الساحة، من أجل رؤية اللقطة بنفسه، لوجود شكوك حول عرقلة القحطاني.

وبعد ذهابه لرؤية اللقطة بنفسه؛ عاد الحكم واحتسب ركلة جزاء لنادي الهلال، ترجمها متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، بـ"نجاح" داخل الشباك الفتحاوية؛ ليقلب الفريق الأزرق تأخره بهدف، إلى التقدم (2-1).

جدير بالذكر أن هذه الركلة الجزائية، هي الـ18 للفريق الهلالي في مسابقة الدوري، خلال الموسم الرياضي الحالي، وبفارق ركلة وحيدة عن الرقم القياسي المسجل باسم النصر.

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