عين على الحكم | بعد خطأ ميندي .. حقيقة مساعدة الأهلي لـ"النجاة" أمام الحزم

أحمد فرهود
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الأهليالأهلي vs الحزمالحزمدوري روشن السعوديإدوارد مندي

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل

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نعم.. الأهلي دخل بقوة كبيرة للغاية، في مباراته الأولى بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ وذلك بعد العودة من "الدرجة الأولى".

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سجل الأهلي، هدفين في الدقائق العشرة الأولى، في مرمى الحزم؛ بواسطة النجم البرازيلي الكبير روبيرتو فيرمينو، القادم من العملاق الإنجليزي ليفربول، في الصيف الحالي.

لكن.. الحزم كاد أن يعود في النتيجة، في الدقيقة 13، عندما ارتكب الحارس السنغالي إدوارد ميندي، خطأ كبيرًا في استلام الكرة العائدة إليه من دفاعات الراقي؛ لتصل إلى قدم مهاجم الفريق المنافس، الذي سقط داخل منطقة الـ18.

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الحكم لم يحتسب ركلة جزاء ضد الأهلي وحارسه ميندي، بل أشهر "كارت أصفر" في وجه مهاجم الحزم؛ وسط تأييد من غرفة تقنية الفيديو "فار".

وعن ذلك يقول المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة، في تصريحات لصحيفة "الرياضية": "قرار سليم من حكم المباراة؛ بإنذار مهاجم الحزم، وعدم احتساب ركلة جزاء ضد الأهلي".

وأشار ريشة في تعليقه على اللقطة المثيرة للجدل، إلى أن مهاجم الحزم، قام بـ"التحايل" على الحكم؛ في محاولة للحصول على ركلة جزاء.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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124349 الأصوات