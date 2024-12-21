عين على الحكم | رفض الطريس احتساب ركلة جزاء .. فقدمت عمان "فرصة الموسم" في خليجي 26

فرصة غريبة وركلة جزاء مرفوضة في افتتاحية كأس خليجي 26..

لاقى الحكم السعودي خالد الطريس، اعتراضات من قِبل لاعبي سلطنة عمان، قبل دقائق من نهاية الشوط الأول من مباراة الكويت، والمُقامة على ملعب جابر الأحمد، في افتتاحية منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

وفي الوقت بدل الضائع، حاول زاهر الأغبري، لاعب المنتخب العماني، إرسال كرة عرضية، لتصطدم بيد الكويتي حسن حمدان، فيما قرر الطريس احتساب ركلة ركنية لصالح عمان، ورفض جزائية، وهو الأمر الذي تسبب في اعتراضات اللاعبين، الذين طالبوه بالرجوع إلى تقنية الفيديو.

ورد المنتخب العماني، بترجمة الركلة الركنية إلى فرصة ستسجل بكل تأكيد، كأكثر الفرص الضائعة في البطولة، خلال الدقيقة 45+7، بعدما وجه أحمد الخميسي، كرة رأسية ارتطمت في العارضة، لترتد إلى زاهر الأغبري الذي سددها من داخل منطقة الـ6 ياردة، لتصطدم بالعارضة مجددًا.

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وتقدم يوسف ناصر بهدف التقدم للكويت في الدقيقة 39، ليوقع على أول أهداف البطولة، بكرة رأسية في المرمى، فيما رد عصام الصبحي بهدف التعادل لعمان في الدقيقة 45+1.

وتقام مباراة الكويت وعمان، ضمن حساب المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج، والتي تضم منتخبي قطر والإمارات، فيما تضم المجموعة الثانية، منتخبات السعودية والبحرين والعراق واليمن.