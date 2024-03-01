عين على الحكم | "مجاملة الهلال ضد الاتحاد" .. التراجع عن ركلة جزاء وثورة غضب من حجازي

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل في كلاسيكو الهلال والاتحاد..

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أثار الحكم السلفادوري إيفان بارتون، الجدل في كلاسيكو المملكة الكبير بين الهلال والاتحاد، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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بارتون احتسب ركلة جزاء لمصلحة نادي الاتحاد، في الدقيقة 42؛ بسبب "مسك" المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، لنظيره المصري أحمد حجازي، داخل منطقة الـ18 للفريق الهلالي.

لكن.. وبعد مراجعة اللقطة لعدة دقائق، مع حكام تقنية الفيديو "فار"، ومشاهدته لها بنفسه عبر الشاشة، تراجع الحكم السلفادوري عن احتساب الركلة، معلنًا استمرار اللعب، بشكل طبيعي.

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تراجع الحكم عن قراره، أثار غضب حجازي بشدة؛ وسط محاولات من الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للعميد الاتحادي، لإعادة التركيز إلى نجوم فريقه.

وظهر حجازي مرة أخرى؛ وهو يتحدث مع الحكم، عقب إطلاق الأخير، صافرة نهاية الشوط الأول من عمر كلاسيكو الهلال والاتحاد، المقام على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض.

ومن ناحيته.. اعترف المحلل التحكيمي عمر المهنا، في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط"، بتعرض نادي الاتحاد لـ"الظلم"، في هذه اللقطة الجدلية.

المهنا أكد في تصريحاته، على أن قرار الحكم بـ"إلغاء" ركلة الجزاء، غير صحيح تمامًا؛ لوجود "مسك" من كوليبالي، ضد لاعب الاتحاد أحمد حجازي.

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