عين على الحكم | ثورة غضب في الاتحاد .. الكلاسيكو الآسيوي يشتعل بركلة جزاء مثيرة للهلال

لقطة تحكيمية مثيرة في كلاسيكو الهلال والاتحاد..

شهدت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول من كلاسيكو المملكة الكبير بين ناديي الهلال والاتحاد، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل.

الهلال يستضيف الاتحاد - حاليًا -، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وفي الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.. احتسب حكم الكلاسيكو، "ركلة جزاء" لمصلحة الزعيم الهلالي، بعد سقوط المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، داخل منطقة الـ18 الاتحادية.

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الإعادة أظهرت وجود مسك متبادل في بداية اللعبة، بين ميتروفيتش وظهير الاتحاد مدالله العليان، قبل أن يقوم الأخير بإسقاط المهاجم الصربي، بشكل واضح.

وبعد احتجاج طويل من نجوم الاتحاد والجهازين الفني والإداري؛ قام ميتروفيتش بتنفيذ الركلة الجزائية بنفسه، وتحويلها إلى داخل شباك العميد، في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، معلنًا عن افتتاح النتيجة للفريق الأزرق.

ومن ناحيته.. أكد المحلل التحكيمي عمر المهنا، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، صحة الركلة الجزائية المحتسبة للفريق الهلالي، في الدقيقة 38.

المهنا أكد في تصريحاته، على وجود "مسك واضح" من ظهير الاتحاد على أليكساندر ميتروفيتش، في اللعبة التي تم احتساب منها ركلة الجزاء للهلال.