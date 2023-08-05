عين على الحكم | هل تعرض الاتحاد لـ"مذبحة قطرية"؟ .. والهلال يتظلم!

جدل تحكيمي كبير في مباراة الهلال والاتحاد

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شهد الشوط الأول من كلاسيكو السعودية الكبير بين الهلال والاتحاد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، لقطات تحكيمية جدلية عديدة.

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الاتحاد تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية؛ بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما صعد الهلال بـ"صعوبة"، إلى نفس الدور، كـ"وصيف" للمجموعة الثانية.

وبدأت اللقطات الجدلية التحكيمية، في الدقيقة 14، عندما اعتمد القطري عبد الرحمن الجاسم، حكم الكلاسيكو، هدف الهلال الأول، الذي سجله النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وذلك بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار".

وطالب الاتحاديون، بإلغاء الهدف الهلالي؛ بحجة وجود دفع من سافيتش على زكريا هوساوي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، قبل لقطة الهدف مباشرة.

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وبعد هذه اللقطة بـ7 دقائق.. طالب الهلاليون هذه المرة، بالحصول على ركلة جزاء؛ بعد سقوط النجم البرازيلي ميشايل، داخل منطقة الـ18، عقب لعبة مشتركة مع هوساوي بالذات؛ لكن الحكم أمر باستكمال اللعب.

أما آخر اللقطات الجدلية في الشوط الأول؛ جاءت في الثواني الأخيرة، عندما احتسب الحكم، ركلة جزاء لمصلحة ميشايل، بعد احتكاك مع الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي؛ وسط اعتراضات كبيرة وعنيفة من نجوم الاتحاد.

جدير بالذكر أن الشوط الأول من الكلاسيكو، انتهى بتقدم نادي الهلال (2-0) على الاتحاد، عن طريق سافيتش والنجم الدولي السعودي سالم الدوسري.

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