عين على الحكم| تصرف زيركسي "الطبيعي" يكلف مانشستر يونايتد إلغاء هدف هام أمام برايتون!

لقطة مثيرة للجدل في مباراة برايتون ومانشستر يونايتد

في الدقيقة 70 من عمر مباراة برايتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، كاد "المانيو" يدرك الهدف الثاني الهام في مباراة معقدة للغاية.

تلقى الإيفواري أماد ديالو تمريرة من المغربي نصير مزراوي وتوغل في دفاع برايتون، قبل أن يرسل تمريرة للبرتغالي برونو فرنانديش، الذي مرر بدوره عرضية متقنة ترجمها أليخاندرو جارناتشو في الشباك.

احتفل جارناتشو بشكل صاخب، قبل أن تراجع تقنية "الفيديو" الهدف، مشتبهة في احتمال تسلل!.

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هذا الاحتمال لم يكن في أي من الأسماء التي ذكرناها أعلاه، بل إن يوشوا زيركسي الذي أتى إلى مانشستر يونايتد من بولونيا كان هو بطل الحالة!.

حين أرسل برونو العرضية المتقنة، حاول زيركسي اللحاق بها في المرمى، لم يتمكن من ذلك، وصلت إلى جارناتشو الذي أطلق تسديدته باليسرى وسكنت الشباك.

اللقطات أشارت إلى أن زيركسي لمست ركبته الكرة قبل عبورها خط المرمى بملليمترات قليلة، وحينها كان الدولي الهولندي في موقف تسلل، لم يستطع إزالة قدمه وتفادي الكرة لأنه كان قد اندفع زاحفًا على الأرض قبلها بأجزاء من الثانية للحاق بالكرة.

حكم المباراة كريج باوسون أشار إلى إلغاء الهدف بداعي التسلل، بعد أن عاد إلى تقنية الفيديو التي كان يتولاها الحكم المثير للجدل دائمًا كريس كافاناج.