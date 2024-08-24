عين على الحكم| ركلة جزاء لبرشلونة تعيد الحق إلى أتلتيك بيلباو

ركلة جزاء لبرشلونة انقلبت بهدف لأتلتيك بيلباو...

شهدت مباراة برشلونة، وأتلتيك بيلباو، المقامة على ملعب مونتجويك، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، جدلًا تحكيميًا كبيرًا، وسط اعتراضات من جانب الفريق الكتالوني.

وانتهى شوط المباراة الأول، بالتعادل بهدف لمثله بتوقيع لامين يامال لصالح برشلونة، وتعادل أويهان سانست، لصالح الضيوف من ركلة جزاء مثيرة للجدل.

قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق تقريبًا، سقط أليكس بيرينجير، لاعب بيلباو، بعد تدخل مع باو كوبارسي مدافع برشلونة، ولكن الحكم أمر باستكمال اللعب، وتحولت الكرة إلى هجمة مرتدة لصالح الفريق الكتالوني، سقط فيها ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء، وتوقف اللعب لمراجعة تقنية الفيديو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد مراجعة تقنية الفيديو، قرر الحكم العودة إلى بداية اللعب واحتساب ركلة جزاء لصالح بيلباو، وإشهار بطاقة صفراء لكوبارسي، وسط اعتراضات من لاعبي الفريق الكتالوني.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع انطلق لامين يامال، بهجمة واعدة لبرشلونة، حاول يوري مدافع بيلباو إيقافه، وسقط الثنائي داخل منطقة جزاء الضيوف، واحتسب الحكم ركلة حرة لأتلتيك وسط اعتراضات مرة أخرى من البلوجرانا.