عين على الحكم | "احتسب ركلة من أصل ثلاثة" .. جدل جديد يثير غضب النصر أمام الفيحاء

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل..

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لا تمر مباراة واحدة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلا وتشهد جدلًا تحكيميًا كبيرًا؛ وهذه المرة أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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مباراة النصر الأخيرة أمام نادي الهلال، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023-2024، شهدت جدلًا كبيرًا؛ وسط اتهامات من عشاق العالمي، بتعرض فريقهم لـ"مذبحة تحكيمية"، انتهت بطرد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

واستمرارًا لهذا الجدل.. شهدت الدقيقة 12 من عمر المواجهة أمام الفيحاء، سقوط السنغالي الدولي ساديو ماني، جناح الفريق النصراوي، داخل منطقة الـ18 للمنافس.

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ماني استلم الكرة داخل منطقة الـ18، وهو وجهًا لوجه أمام المرمى؛ قبل أن يسقط على أرضية الملعب، بعد اصطدام أحد مدافعي الفيحاء به، من الخلف.

الحكم لم يحتسب "ركلة جزاء" في هذه اللعبة، رغم غضب نجوم نادي النصر وجماهير الفريق الأول، وأمر باستكمال اللعب بشكل طبيعي.

المثير في الأمر أن ماني، سقط بنفس الشكل تقريبًا في الدقيقة 35، عندما كان منفردًا بحارس الفيحاء؛ إلا أن الحكم أمر باستئناف اللعب، مرة أخرى.

وبعد رفض منح ركلتي جزاء لماني بداعي "التمثيل" أو المبالغة في السقوط، احتسب الحكم "ركلة جزاء" أخيرًا لنادي النصر، في الدقيقة 41.

احتساب الركلة؛ جاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"، حيث تأكد الحكم من وجود عرقلة واضحة من ظهير الفيحاء الإيفواري غيسلان كونان، لنظيره في النصر سلطان الغنام.

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