"عيادة الهلال ليست للرجال" .. خالد القحطاني يُثير الجدل برأيه المثير حول جيسوس

المشجع الهلالي كشف عن رأيه المثير للجدل في تعاقد الزعيم مع جيسوس

أثار خالد القحطاني مشجع الهلال والناشط على السوشيال ميديا الجدل برأيه المثير حول تعاقد الفريق مع جورج جيسوس لتدريبه الموسم القادم.

القحطاني اعترف خلال حديثه عبر سناب شات بقدرات المدرب البرتغالي المخضرم وتحقيقه العديد من النجاحات خلال مسيرته الكروية، وسلط الضوء على محطته الأخيرة في تركيا، قبل أن يؤكد أنه ضد عودته للهلال.

وبرر القحطاني رفضه عودة جيسوس للهلال بشخصية المدرب الصعبة جدًا وتعامله السيئ مع اللاعبين في التدريبات والذي تسبب في مشاكل عديدة مع بعضهم خلال فترته الأولى في الرياض.

إذ قال "وصف شخصية جيسوس بالصارمة والصمت نهج سطحي تمامًا، جيسوس من مدرسة المدربين الذين يتعاملون مع اللاعبين عن قرب كبير ويُشرفون على كافة التفاصيل الفنية الخاصة بهم، حتى أنه يُتابعهم في المران واحدًا تلو الآخر ويُصحح لهم العديد من الأمور".

أضاف "جيسوس قادم من بيئة تسمح باستخدام بعض الكلمات في المران لكن تلك الكلمات لا تناسبنا وهذا سبب له مشاكل مع اللاعبين، بجانب أن البعض منهم كان يرى أنه يتعمد إهانتهم، وهناك قصص كثيرة حول هذا الأمر، منها استخدامه للقائد محمد الشلهوب كمثال في المران ليُعلم زملائه كيفية الجري، ومنها طرده لعمر عبد الرحمن من أول مران له مع الفريق لأنه ناقشه حول نقطة ما".

تابع "موضوع الكتابة على الجدران كذلك لا يُنسى، جيسوس كتب على جدار عيادة الهلال الزجاجي "هذا المكان ليس للرجال"، تخيل لاعبين مثل سلمان الفرج وجانج هيون سو يذهبون للعلاج فيجدون تلك الجملة أمامهم رغم كل التضحيات التي قدموها في الملعب".

القحطاني أكد أن اختيار جيسوس لمحمد الشلهوب معه في الجهاز الفني قرار ذكي جدًا حال كان الهدف منه أن يكون مسؤولًا عن تلك التفاصيل مع اللاعبين، مشيرًا إلى أن هذا سيعني أن المدرب المخضرم تعلم من أخطاء فترته الأولى وينوي عدم الاحتكاك باللاعبين كثيرًا وترك تلك المهمة لزميلهم السابق.

وأتم حديثه بالإشارة إلى أن السبب الثاني الذي يجعله يرفض عودة جيسوس هو سوء الهلال دون كرة تحت قيادته، إذ قال "الهلال مع الكرة كان مذهلًا تحت قيادة جيسوس، الهجمات متنوعة وخطيرة ونصل للمرمى كثيرًا، لكن الوضع كان كارثيًا دون كرة ودفاعنا كان يُضرب بسهولة تامة والارتباك كان عنوانه الأبرز، ربما يُعذر المدرب لأنه لم يجد اللاعبين المميزين دفاعيًا لكن هذا لا يمنع أن الفريق كان سيئًا حين يفقد الكرة".

يُشار إلى أن جيسوس حقق نتائج ممتازة مع الهلال في فترته الأولى والتي لم تكتمل بعدما أقاله الرئيس محمد بن فيصل في منتصف الموسم لرفضه تجديد عقده.