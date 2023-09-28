عودة غير متوقعة .. مدافع ريال مدريد يتعافى في وقت قياسي استعدادًا لقمة الليجا

أنباء جيدة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع بداية التحضير لمواجهة جيرونا في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني..

تلقى نادي ريال مدريد أنباءً رائعة فيما يخص عملية تعافي نجومه من الإصابات، مع بداية استعدادات الفريق الملكي لمواجهة جيرونا على ملعب "مونتيليفي" في قمة الجولة الثامنة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد بدأ استعداداته لقمة "لا ليجا" بعد ساعات قليلة من فوزه على لاس بالماس في الجولة السابعة بثنائية نظيفة، في المباراة التي خرج النمساوي دافيد ألابا مصابًا من شوطها الأول، وشهدت تعرض الألماني أنطونيو روديجر لإصابة بكدمة في الركبة مع نهايتها.

شبكة "COPE" الإسبانية أكدت أن ألابا لن يكون متواجدًا في ملعب "مونتيليفي" لمواجهة جيرونا، لكن في الوقت نفسه أكدت أن روديجر تواجد بالفعل في مران ريال مدريد الجماعي صباح الخميس.

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وتأتي هذه الأنباء لتؤكد تعافي المدافع الألماني من الكدمة التي تعرض لها، وجاهزيته لمواجهة جيرونا، وهو ما يقلل الأضرار التي كان ريال مدريد سيواجهها بغياب قلوب دفاعه بالكامل، ما عدا القائد ناتشو، عن تلك المباراة.

يذكر أن جيرونا يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور سبع جولات برصيد 19 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على ريال مدريد الوصيف، وستكون المواجهة بينهما مساء السبت حاسمة في فك الاشتباك على صدارة "لا ليجا".